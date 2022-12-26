Англія

Football.ua разом із компанією GG.bet представляють до вашої уваги анонс наступного туру чемпіонату Англії-2022/23.

Англійський футбол нарешті повертається на наші телевізійні екрани після тривалої паузи, пов'язаної із проведенням чемпіонату світу у Катарі.

Представляємо до вашої уваги найцікавіші майбутні матчі, які пройдуть в рамках 17-го туру АПЛ-2022/23, у нашому традиційному анонсі.

ПОНЕДІЛОК, 26 ГРУДНЯ, 14:30. БРЕНТФОРД КОММЬЮНІТІ СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЕВІД КУТ

Одним із лондонських дербі в рамках 17-го туру АПЛ стане протистояння між Брентфордом та Тоттенгемом. З огляду на досить тривалу паузу, пов'язану з проведення чемпіонату світу-2022, досить непросто оцінювати форму будь-якої з команд. Єдине, на що ми зараз можемо звернути увагу, так це на товариські матчі, та й то ми всі чудово повинні розуміти, що в таких поєдинках частіше задіюються вельми експериментальні склади з великою кількістю молоді.

Під час міжнародної паузи Брентфорд, який перед ЧС-2022 сенсаційно обіграв Манчестер Сіті, зіграв із Бордо, Сельтою та Вольфсбургом – уникнути поразки вдалося лише проти німецької команди. Тоттенгем, у свою чергу, зіграв лише два контрольні поєдинки, розгромивши Мотервелл і залишившись задовольнятися нічиєю з Ніццою.

За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Антоніо Конте. Так, на перемогу Тоттенгема пропонується коефіцієнт 1,96, тоді як потенційний успіх Брентфорда оцінюється показником 3,85. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,78.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Брентфорд: Рая — Занка, Піннок, Мі — Роерслев, Оньєка, Янельт, Єнсен, Генрі — Тоуні, Мбемо

Тоттенгем: Форстер — Даєр, Ленгле, Девіс — Доерті, Гейб'єрг, Біссума, Перішич — Сон, Кейн, Кулушевскі

Не зіграють: ... — Рішарлісон, Бентанкур, Ромеро, Льоріс

Під питанням: Аєр, Баптіст, Стракоша, Гікі — Перішич, Сессенйон

прогноз 1:1

ПОНЕДІЛОК, 26 ГРУДНЯ, 19:30. ВІЛЛА ПАРК, БІРМІНГЕМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПОЛ ТІРНІ

Безперечно, для Унаї Емері міжнародна пауза має піти лише на користь на його новому місці роботи в Астон Віллі. Бірмінгемці встигли провести аж чотири товариські матчі, зігравши з Кардіффом (1:3), Брайтоном (2:2), Челсі (1:0) та Вільярреалом (0:1) — колишнім клубом Емері. Що стосується кадрових втрат перед поверненням АПЛ, то для вибору тренерським штабом Астон Вілли, як і раніше, недоступний Дієго Карлос, а також головна втрата — основний голкіпер команди Емі Мартінес (він отримав відпуску), який став найкращим воротарем катарського мундіалю у складі збірної Аргентини. Під питанням також поява Джейкоба Ремзі і Філіппе Коутіньо — бразилець взагалі може змінити клубну прописку в зимове трансферне вікно.

Ліверпуль, у свою чергу, вже встиг провести один офіційний матч у рамках 1/8 фіналу Кубка англійської ліги, поступившись в результативному поєдинку Манчестер Сіті з рахунком 2:3. Крім цього, підопічні Юргена Клоппа зіграли два товариські матчі, програвши Ліону (1:3) і розгромивши Мілан (4:1). Загалом кадрова ситуація мерсисайдців не надто змінилася. Єдине — лазарет поповнив Боббі Фірміно, на якого тренерський штаб Клоппа розраховувати поки що не зможе.

За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Юргена Клоппа. Так, на перемогу Ліверпуля пропонується коефіцієнт 1,74, тоді як потенційний успіх Астон Вілли оцінюється показником 4,46. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,25.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Астон Вілла: Ольсен — Кеш, Конса, Мінгз, Дінь — Камара, Дуглас Луїс, Ремзі, Макгінн — Буендія, Інгз

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Матіп, ван Дейк, Робертсон — Гендерсон, Фабіньо, Тіаго — Салах, Нуньєс, Карвалью

Не зіграють: Дієго Карлос, Коутіньо, Емі Мартінес — Артур, Луїс Діас, Жота, Фірміно

Під питанням: Ремзі — ван Дейк, Александр-Арнольд, Джонс, Мілнер, Конате

прогноз 2:3

ПОНЕДІЛОК, 26 ГРУДНЯ, 22:00. ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР

17-й тур англійської Прем'єр-ліги порадує нас ще одним лондонським дербі, в рамках якого Вест Гем Юнайтед прийме на своєму полі Арсенал, який пішов на міжнародну паузу як лідер турнірної таблиці з перевагою в п'ять очок над найближчим переслідувачем. "Каноніри" під час ЧС-2022 провели найпродуктивніший тренувальний збір серед всіх команд АПЛ, зігравши з Вотфордом (2:4), Ліоном (3:0), Міланом (2:1), Ювентусом (0:2) та Лутоном за зачиненими дверима (0 :0). Зрозуміло, що тренерський штаб Мікеля Артети ставить перед собою найвищі цілі та намагатиметься втриматися на вершині таблиці, у тому числі за рахунок зимових трансферів. Єдине і головне зараз питання — як Арсенал справлятиметься без свого основного форварда Габріела Жезуса, який травмувався на чемпіонаті світу у складі збірної Бразилії та переніс операцію. Багато уболівальників скептично ставляться до ідеї того, що Едді Нкетіа вдасться повною мірою замінити бразильця.

Вест Гем, у свою чергу, під час перерви провів три товариські зустрічі, обігравши Кембридж Юнайтед (4:2) та Удінезе (3:1), а також зігравши внічию з Фулгемом (1:1). На даний момент команда Девіда Моєса знаходиться далеко в грубині турнірної таблиці, хоча при цьому вже якийсь сезон є одним із представників Англії в єврокубках. Зрозуміло, що 16-те місце – далеко не те, на що розраховують у Вест Гемі. Тренерському штабу лондонського клубу необхідно терміново покращувати результати, інакше це може завершитися й відставкою Моєса в протягом цієї кампанії.

За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу пропонується коефіцієнт 1,54, тоді як потенційний успіх Вест Гема оцінюється показником 6,3. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,38.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Арсенал: Рамсдейл — Вайт, Саліба, Габріел, Тірні — Парті, Джака, Едегор — Сака, Нкетіа, Мартінеллі

Вест Гем: Фабіанські — Джонсон, Керер, Доусон, Емерсон — Соучек, Райс, Пакета — Форнальс, Боуен, Бенрахма

Не зіграють: Сміт-Роу, Жезус, Нельсон — Зума, Корне

Під питанням: Локонга, Зінченко, Томіясу — Скамакка, Крессвелл, Антоніо, Агуерд, Ареола

прогноз 2:0

ПОНЕДІЛОК, 26 ГРУДНЯ, 17:00. ГУДІСОН ПАРК, ЛІВЕРПУЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРЕЙГ ПОУСОН

Не зіграють: Гарнер, Міна, Таунсенд — Шикіньо, Калайджич, Нету

Під питанням: Калверт-Льюїн — Адама Траоре, Хонні

прогноз 1:1

ПОНЕДІЛОК, 26 ГРУДНЯ, 17:00. СЕЛХЕРСТ ПАРК, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНДРЮ МЕДЛІ

Не зіграють: Гуехі, Джонстон, Макартур, Фергюсон — Кебано, Соломон

Під питанням: ... — Кюрзава, Мітрович, Робінсон

прогноз 1:1

ПОНЕДІЛОК, 26 ГРУДНЯ, 17:00. КІНГ ПАУЕР СТЕДІУМ, ЛЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖАРРЕД ДЖИЛЛЕТТ

Не зіграють: Брентранд, Джастін, Р. Перейра — Ісак, Дамметт, Крафт, Рітчі

Під питанням: Еванс, Меддісон, Сьоюнджю — Андерсон

прогноз 0:0

ПОНЕДІЛОК, 26 ГРУДНЯ, 17:00. СЕНТ-МЕРІС СТЕДІУМ, САУТГЕМПТОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — РОБЕРТ ДЖОНС

Не зіграють: Ларіос, Волкотт, Лівраменто — Вебстер, Мак Аллістер, Модер

Під питанням: Лавія — Велбек

прогноз 1:2

ВІВТОРОК, 27 ГРУДНЯ, 19:30. СТЕМФОРД БРИДЖ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — САЙМОН ГУПЕР

Не зіграють: Фофана, Канте, Броя, Ковачич, Зієш — Брукс, Нету

Під питанням: Чуквуемека, Лофтус-Чік, Чілвелл, Кепа — Лерма, Таверньє, Фредерікс

прогноз 2:0

ВІВТОРОК, 27 ГРУДНЯ, 22:00. ОЛД ТРАФФОРД, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР

Не зіграють: Магвайр, Лісандро Мартінес, Варан — Б'янкон, Куяте, Річардс, Ніакате, Гендерсон

Під питанням: Далот — Гібс-Вайт, Ор'є

прогноз 2:1

СЕРЕДА, 28 ГРУДНЯ, 22:00. ЕЛЛАНД РОУД, ЛІДС. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СТЮАРТ АТТВЕЛЛ

Не зіграють: Грей, Даллас, Адамс — Діаш

Під питанням: Мельє, Купер, Саммервілль, Родріго, Сіністера, Кліх, Бамфорд, Гаррісон — Філліпс, Хуліан Альварес

ПРОГНОЗ 1:3