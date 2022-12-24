Англія

Австрієць розповів про невідбувшийся трансфер до Англії.

Зірка Болоньї Марко Арнаутовіч розповів, що Манчестер Юнайтед хотів купити його, коли Моурінью очолював "червоних дияволів", але "не мав достатньо грошей".

Гравець збірної Австрії є колишнім нападником Інтера і грав під керівництвом Жозе в 2010 році, коли "нерадзуррі" виграли требл.

Особливий не був великим шанувальником молодого Арнаутовіча, оскільки вважав, що він не має правильного менталітету, щоб бути футболістом високого рівня.

"Він хотів мене, коли я був у Вест Гемі", — каже Марко.

Він сказав мені: "Скільки ти коштуєш?" І я сказав: "То ти все ще хочеш мене?"

"Однак Манчестер Юнайтед купив Поля Погба і не мав достатньо грошей на мене".

Погба приєднався до "червоних дияволів" з Ювентуса в 2016 році, а Марко грав за Вест Гем з 2017 по 2019 рік.