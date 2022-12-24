Зірка Болоньї Марко Арнаутовіч розповів, що Манчестер Юнайтед хотів купити його, коли Моурінью очолював "червоних дияволів", але "не мав достатньо грошей".
Гравець збірної Австрії є колишнім нападником Інтера і грав під керівництвом Жозе в 2010 році, коли "нерадзуррі" виграли требл.
Особливий не був великим шанувальником молодого Арнаутовіча, оскільки вважав, що він не має правильного менталітету, щоб бути футболістом високого рівня.
"Він хотів мене, коли я був у Вест Гемі", — каже Марко.
Він сказав мені: "Скільки ти коштуєш?" І я сказав: "То ти все ще хочеш мене?"
"Однак Манчестер Юнайтед купив Поля Погба і не мав достатньо грошей на мене".
Погба приєднався до "червоних дияволів" з Ювентуса в 2016 році, а Марко грав за Вест Гем з 2017 по 2019 рік.