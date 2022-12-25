Англія

Колишній нідерландський форвард розповів цікавий момент із своєї біографії.

Нідерландський нападник Робін ван Персі, який завершив кар’єру професійного футболіста виступами за Феєнорд улітку 2019 рок, наразі обіймає посаду тренера молодіжної команди ротердамського колективу.

За часи своєї тривалої кар’єри ван Персі вдалось пограти не тільки на батьківщині, а й у лондонському Арсеналі, Манчестер Юнайтед та турецькому Фенербахче.

Могла б і з’явитись у особистій справі 39-річного нідерландця й італійська сторінка історії, проте свого часу "каноніри" зробили все від себе залежне, аби трансфер гравця до туринського Ювентуса.

"Одного разу президент Арсенала показав мені баланс клубу — він справді був позитивним. Я сказав, що мені за великим рахунком наплювати на всі ці цифри, і сказав, що я хочу виграти Прем'єр-лігу.

Я хотів піти з Англії: ми домовилися з Ювентусом, але Арсенал все підірвав. Тому зрештою я вирішив піти до Манчестер Юнайтед, бо просто хотів виграти якийсь трофей у Англії", — заявив нідерландський фахівець.

У підсумку, ван Персі в складі Манчестер Юнайтед виграв Кубок чемпіонів у сезоні-12/13, Кубок Англії-2013/14 та Суперкубок Англії-2013/14.