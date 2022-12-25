Англія

Фахівець відповів на питання про можливе потрапляння клубу в єврокубки.

Головний тренер Ньюкасла Едді Гау прокоментував можливе потрапляння клубу у Лігу чемпіонів.

Після 15 турів англійської Прем'єр-ліги "сороки" займають третє місце у турнірній таблиці з 30 баллами в активі.

"Ми у Лізі чемпіонів? Скажу так, що все у наших руках! Але знаєте, мені подобається думати, що ми підготовлені до Ліги чемпіонів.

Моя команда вміє грати у різних стилях, і це стосується не тільки ігрової схеми. Друга частина сезону буде досить складною, ми про це знаємо але це нормально.

Ми впевнені у собі і готові до великих викликів", — сказав Гау.

У першому турі другої половини АПЛ (17 тур) Ньюкасл протистоятиме Лестеру. Матч відбудеться 26 грудня о 17:00.