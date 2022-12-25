Англія

Досвідчений кіпер вперше з'явиться на полі у змаганні за новий клуб.

У рамках 17 туру англійської Прем'єр-ліги Тоттенгем на виїзді зустрінеться з Брентфордом. Матч розпочнеться 26 грудня о 14:30.

У воротах "шпор" з'явиться 34-річний воротар Фрейзер Форстер, який змінить втомленого Уго Льоріса.

Француз лише нещодавно приїхав у Лондон, проте приступив до тренувань лише 24 грудня, адже мав втому після фіналу ЧС-2022.

Саме тому головний тренер клубу Антоніо Конте вирішив дати шанс дебютувати за Тоттенгем в АПЛ Форстеру.

"Щодо Фрейзера, то ми говоримо про надійного воротаря, топового на своїй позиції. Я пам’ятаю, коли я був тренером Ювентуса, він грав за Селтік, і він дуже вразив у поєдинку 1/8 фіналу ЛЧ.

Ми говоримо про дійсно професійного гравця. Він надійний, і я можу на нього розраховувати. Так, він зіграє проти Брентфорда", — сказав Конте.

Форстер перебрався в Тоттенгем влітку 2022 року. З тих пір він зіграв один матч у Кубку Ліги проти Ноттінгем Форест.