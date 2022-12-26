Англія

Керманич Тоттенгема піддав критиці рішення організаторів АПЛ.

Через проведення чемпіонату світу-2022 в Катарі, що став першим у історії зимнім світовим форумом, команди, зокрема — із англійської Прем’єр-ліги, були змушені вносити суттєві корективи в звичний для себе розклад сезону.

Головний тренер лондонського Тоттенгема Антоніо Конте належить до переліку тих керманичів, яким прийшлась не до вподоби ідея організаторів чемпіонату намагатись надолужити втрачені ігрові дні за рахунок щільного календаря.

"Як я можу радіти в такій ситуації? Звісно, що я — нещаслива людина. 12 наших футболістів були задіяні в Катарі на чемпіонаті світу. Це — особливий привід для гордості для нашого клубу. Проте, разом із тим, і найбільше джерело різноманітних проблем у другій половині цього сезону.

Така кількість виконавців показує, що Тоттенгем рухається в правильному напрямку, і навіть може зазіхнути на перемогу в якомусь турнірі.

Однак зробити це буде дуже складно, бо фізичний стан наших гравців, м’яко кажучи, не на висоті.

Грати клубні матчі вже за вісім днів після завершення чемпіонату світу — абсурд", — заявив італійський фахівець.

Лондонський Тоттенгем повернеться до розіграшу англійської Прем’єр-ліги гостьовим матчем проти Брентфорда 26 грудня, о 14:30.