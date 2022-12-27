Англія

На сайті АПЛ з'явилось прізвище нового гравця.

В Манчестер Юнайтед з'явився новий форвард. Про це повідомляє офіційний сайт англійської Прем'єр-ліги.

Їм став 29-річний нападник Бетіньйо, який відомий лише у вузьких кругах. При цьому повідомляється, що він заявлений з початку сезону-2019/20. Є версія, що це баг системи.

За даними Transfermarkt, Бетіньйо виступає зараз у третій лізі Португалії за Ешпінью. Він — вихованець Спортінга, а в Англії у 2014 році грав за Брентфорд.

Також на його рахунку чотири матчі за збірну Португалії U-21, у яких він забив два голи. Манчестер Юнайтед на офіційному сайті не повідомляв про трансфер.