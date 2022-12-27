Англія

Команда Еріка тен Гага наблизилась на відстань одного балу до зони Ліги чемпіонів УЄФА.

Англійська Прем’єр-ліга все дужче продовжує набирати оберти після завершення чемпіонату світу-2022, тож наш підготовчий процес до зустрічі Нового року буде супроводжуватись чималою кількістю футбольних подій у цьому чемпіонаті. Зокрема, у звітній день до великої гри в рамках національної першості повертався й Манчестер Юнайтед у гості до якого на Олд Траффорд завітав Ноттінгем Форест. Суперник у команди Еріка тен Гага був, м’яко кажучи, не з найважчих, тому від "Червоних дияволів" очікували виключно на гру з позиції сили.

Власне, так себе й поводили господарі поля вже з перших хвилин, бо на плечах одного лишень Авонії гості не могли побудувати власних наступів належним чином, а ось у захисті їхні флангові гравці були змушені докладати чималих зусиль для того, щоб зупиняти суперників. Потрохи "лісники" припускались помилок із усе більшою інтенсивністю, і зрештою це призвело до великих проблем. Ще на шостій хвилині гри Геннессі ледь зумів перевести ногою в ближню стійку постріл Ван-Біссаки з лівого флангу штрафного, а вже на 19 хвилині Юнайтед відкрили рахунок.

Нетипово, як для команди тен Гага, удалим вийшов розіграш кутового з правого флангу на 19 хвилині, який Еріксен виконав дотепним пасом низом до ближнього кута воротарського, куди саме набігав із ударом під поперечину Рашфорд. А вже за чотири хвилини Маркус із протилежного боку поля покотив під удар у дотик для Марсьяля, і той завдяки вологій траві зумів переграти Геннессі ударом низом у дотик. Після такого разючого випаду Юнайтед доля матчу здавалась майже вирішеною.

Ноттінгем перехопив ініціативу до завершення першого тайму, і навіть зумів розраховувати на влучний удар головою від Єйтса, проте півзахисник під час подачі Лоді зі штрафного на лівому фланзі примудрився влучити в коліно Болі, що саме перебував у офсайді, через що взяття воріт довелось скасовувати. Команда Стіва Купера була позбавлена можливості відіграти бодай один пропущений м’яч до перерви, тому взялась надолужувати цей недолік уже від початку другого тайму.

Гості створили кілька непоганих прострілів із флангів, проте атаки від суперників були більш разючими, і Мартіаль на пару з Рашфордом чи Каземіро могли доводити перевагу своєї команди до більш вагомої ще до того, як це вдалось зробити Фреду аж під завісу основного часу. Де Хеа також при цьому не доводилось нудьгувати в рамці воріт, проте наполегливості "лісників" не вистачало задля влаштування йому справжнього випробування. У підсумку, колишній гравець донецького Шахтаря забив із передачі Каземіро до лівого флангу штрафного та встановив остаточний рахунок у цій однобічній грі.

У наступному турі Манчестер Юнайтед зіграє в гостях проти Вулвергемптона, а Ноттінгем Форест прийматиме лондонський Челсі.— Ноттінгем Форест 3:0Рашфорд, 19, Марсьяль, 23, Фред, 87де Хеа — Ван-Біссака, Варан (Магвайр, 77), Шоу, Маласія — Каземіро, Еріксен — Антоні (Гарначо, 64), Фернандеш, Рашфорд (Еланга, 86) — Марсьяль (ван де Бек, 64).Геннессі — Ор’є (Н. Вільямс, 74), Воролл, Болі, Лоді (Тоффоло, 62) — Єйтс, Фройлер, Мангаля (Денніс, 63) — Лінгард — Джонсон, Авонії (Саррідж, 62), Лінгард (О’Браєн, 54).Попередження: Маласія, Еріксен — Мангаля.