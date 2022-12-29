Англія

Українець розповів, хто з гравців лондонського клубу йому імпонував.

Захисник лондонського Арсеналу Олександр Зінченко поспілкувався з клубною прес-службою про легенд, за якими спостерігав у дитинстві.

"Я завжди дивився ігри Арсеналу. Люди знають, що в дитинстві я вболівав за Арсенал. Також я любив спостерігати за такими гравцями, як Тьєррі Анрі, Сеск Фабрегас і Денніс Бергкамп.

Я спостерігав за ними, але в основному я дивився у той час, коли Робін ван Персі грав попереду з Анрі. Сеск теж був там, і це була фантастична команда.

У нас не було багато телевізійних каналів на вибір, тому, коли я ріс, я дивився Прем’єр-лігу, щоб побачити ігри Арсеналу, а також кожен матч Барселони. Лігу чемпіонів також.

Коли я був дитиною, мене надихали найкращі футболісти, тому що я мріяв бути футболістом. Тоді ти не думаєш про те, як вони тебе надихають. Але коли ти виростаєш, ти розумієш, що ці гравці дійсно вплинули на тебе і надихнули тебе робити те, що я роблю зараз", — сказав Зінченко.