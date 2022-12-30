Англія

Football.ua за підтримки Parimatch Ukraine представляє до вашої уваги анонс майбутнього матчу в рамках чемпіонату Англії-2022/23.

У матчі 18-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає очне протистояння між Ліверпулем та Лестером, яке пройде на стадіоні Енфілд.

П'ЯТНИЦЯ, 30 ГРУДНЯ, 22:00. ЕНФІЛД, ЛІВЕРПУЛЬ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРЕЙГ ПОУСОН. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Повернення Ліверпуля в офіційних матчах після завершення чемпіонату світу-2022 відбулося трохи раніше, ніж у більшості команд АПЛ. У рамках 1/8 фіналу Кубка англійської ліги підопічні Юргена Клоппа зазнали поразки від Манчестер Сіті у результативному матчі з рахунком 2:3 та залишили турнір. Проте зараз головний акцент у мерсисайдців має стояти виключно на англійську Прем'єр-лігу, де на даному етапі вони йдуть на шостому місці, що, звісно, навряд чи хтось наважиться назвати задовільним результатом.

Незважаючи на помітну кількість травм у стані Ліверпуля, особливо це стосується атакуючої лінії, у першому поєдинку АПЛ після катарського мундіалю "червоні" цілком впевнено розібралися з Астон Віллою (3:1). Більше того, підопічні Клоппа цілком могли забивати і більше трьох голів, але й цього виявилося достатньо для того, щоб набрати три очки у протистоянні з бірмінгемцями.

А ось Лестер похвалитися аналогічним успіхом за підсумками минулого туру Прем'єр-ліги взагалі не може. Команді Брендана Роджерса протистояв великий і страшний Ньюкасл Юнайтед, який наразі знаходиться на третьому рядку в турнірній таблиці. Проте, незважаючи на помітний прогрес "сорок" під керівництвом Едді Гау, очікувалася більш-менш рівна гра. Але цього не сталося...

Вже на 32-й хвилині першого тайму Лестер програвав Ньюкаслу з рахунком 0:3, пропустивши при цьому два швидкі голи. Оборона "лисиць" була жахливою, а ми, у свою чергу, знову змушені говорити про можливу зміну тренерського штабу у Лестері. Та й взагалі команді Роджерса просто необхідне активне трансферне вікно цієї зими, адже той же Юрі Тілеманс вже думками в іншому клубі, а команді вкрай потрібна "свіжа кров".

За версією компанії Parimatch Ukraine , фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Юргена Клоппа. Так, на перемогу Ліверпуля пропонується коефіцієнт 1,31, тоді як потенційний успіх Лестера оцінюється показником 9,80. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 6,30.

Проект реалізовано за підтримки партнера Parimatch Ukraine.

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