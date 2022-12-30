Англія

Цікаве зізнання німецького керманича.

Уругвайський нападник Дарвін Нуньєс улітку 2022 року перейшов до складу англійського Ліверпуля за 80 млн євро, проте наразі його результативність (23 матчі, 9 голів, 4 гольові передачі) не надто задовольняє вимоги вболівальників.

Головному тренеру "червоних" Юргену Клоппу на цьому тлі вчергове задали питання під час прес-конференції щодо адаптації новачка в клубі.

"Чесно кажучи, поміж цими гравцями є багато схожого. Я думаю, що Левандовські міг би розповісти Дарвіну, як саме поводити себе в такому випадку, бо й сам потрапляв у таку ж саму історію.

У нас були вправи на влучність на тренуванні, де він жодного разу не влучав у ворота. Ми весь час робили ставки на 10 євро: "Якщо ти заб'єш більше 10 разів — я заплачу тобі 10. Якщо ні, то ти повинен заплатити мені. Мої кишені тоді були повні грошей!

Уся справа полягає в тому, що потрібно зберігати спокій. Коли ви бачите в гравця потенціал, зберігайте спокій. Я думаю, що ми з вами погодимось, що потенціал Дарвіна є очевидним.

Так, він змарнував багато нагод у матчі проти тієї з Астон Вілли. Але голи приходять із часом. Того разу була невдача, наступного разу — він зробить усе так, як потрібно. У мене була така сама ситуація з Левандовські свого часу, але справа не тільки в самому гравці. Я розумію, що він очевидне порівняння.

Ніхто в клубі не переймається щодо результативності Нуньєса в дебютному сезоні, бо ми просто чекаємо. Дійсно круто, коли всі приходять до такого рівня порозуміння", — заявив німецький фахівець.

Клопп дасть можливість Нуньєсу виправити статистику в домашньому матчі проти Лестера 30 грудня, о 22:00.