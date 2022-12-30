Англія

Футболіст "допоміг своїй команді".

У рамках 18 туру англійської Прем'єр Ліги Ліверпуль вдома приймає Лестер.

Гості вийшли вперед на четвертій хвилині поєдинку завдяки крутій комбінації за участі Даки та Дьюсбері-Голла.

Проте ще де перерви Ліверпуль відігрався та вийшов уперед. І це все завдяки одній людині. Ні, це зробили не форварди господарів.

На 38 хвилині центрбек Лестера Ваут Фас красивим ударом перекинув Ворда, записавши перший автогол. За сім хвилині він же відзначився другим автоголом, коли ефектно замкнув у порожні ворота м'яч, після того, як той відскочив від стійки.

Ваут Фас став четвертим гравцем із двома автоголами в одному матчі АПЛ. До цього це робили Джеймі Каррагер (Ліверпуль), Майкл Проктор (Сандерленд) та Джонатан Уолтерс (Сток Сіті).