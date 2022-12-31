Англія

Команда Мікеля Артети завершила 2022 рік за мажорній ноті.

У рамках 18 туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал у гостях зустрічався з Брайтоном.

"Каноніри" прагнули здобути три залікові бали, щоб збільшити відставання до Манчестер Сіті до 7.

На другій хвилині забив Букайо Сака. Мартінеллі бив по воротах, але м'яч опинився у молодого вінгера, який переграв Санчеса.

На 39 рахунок став 0:2. Мартін Едегор зіграв на добиванні після кутового, не залишивши шансів воротарю.

На початку другого тайму Арсенал забив знову. Як по нотах була розіграна контратака, яку завершив Нкетіа — 0:3.

Брайтон забив двічі зусиллями Мітома та Фергюсона, а Мартінеллі ще раз завдав влучного пострілу за Арсенал.

Брайтон — Арсенал 2:4

Голи: Мітома, 65, Фергюсон, 78 — Сака, 2, Едегор, 39, Нкетіа, 47, Мартінеллі, 71

Брайтон: Санчес — Лемпті, Данк, Колвілл, Еступіньян — Гілмор, Гросс, Марч (Енкісо, 76), Лаллана (Сарм'єнто, 60), Мітома — Троссар (Фергюсон, 60).

Арсенал: Рамсдейл — Зінченко (Тірні, 60), Габріель, Саліба, Вайт (Томіясу, 60) — Джака, Парті (Ельнені, 74), Едегор (Голдінг, 87) — Мартінеллі, Сака — Нкетіа.

Попередження: Гілмор, Марч, Сарм'єнто, Габріель, Парті, Сака.