Англія

Підписання французького центрбека обійдеться "синім" у 37-38 мільйонів євро.

Центральний захисник Монако Бенуа Бадьяшиль продовжить кар'єру в лондонському Челсі. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, "сині" остаточно домовилися про підписання 21-річного француза.

Сума трансферу складе 37-38 мільйонів євро, а сам футболіст незабаром пройде медичне обстеження.

У поточному сезоні Бадьяшиль провів 16 поєдинків, у яких він забив два голи та заробив п'ять попереджень.