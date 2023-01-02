Англія

Ліверпуль не готовий платити за Енцо Фернандеса 120 мільйонів євро.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп розповів, чи планує його команда підписувати нових футболістів у зимове трансферне вікно.

"Якщо ми можемо щось зробити в січні, то це має бути правильний гравець і треба враховувати фінансову ситуацію… Тоді ми це зробимо. Але якщо ні, то не будемо", — цитує слова Клоппа журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, Ліверпуль зацікавлений у центральному півзахиснику Бенфіки Енцо Фернандесі, проте не готовий платити за нього відступні у розмірі 120 мільйонів євро.

Раніше мерсисайдці оформили трансфер нападника ПСВ Коді Гакпо, який коштував приблизно 50 мільйонів євро з урахуванням бонусів.