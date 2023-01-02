Англія

Клуб шукає гравця на ослаблену позицію.

Манчестер Юнайтед є одним з найпопулярніших клубів у світі, тому не дивно, що після відходу Кріштіану Роналду інтерес до багатьох форвардів приписують саме від цього клубу.

Після вражаючих виступів на чемпіонаті світу, форвард Айнтрахта та збірної Франції Рандаль Коло Муані зацікавив Юнайтед.

"Червоні дияволи" готують пропозицію в розмірі 60 мільйонів євро босам франкфуртського клубу, щоб залучити француза цієї зими.

Мюнхенська Баварія також висловила зацікавленість агентам гравця, хоча, на відміну від команди Прем'єр-ліги, пропозиція поки що не розглядається.

Айнтрахт продовжує виступи у Лізі чемпіонів, тому хотів би зберегти свого нападника до кінця сезону.