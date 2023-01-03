Англія

Півзахисник збірної Аргентини розповів про досвід виступів пліч-о-пліч із зіркою світового футболу.

Збірна Аргентини здобула перемогу на чемпіонаті світу-2022 в Катарі, здобувши таким чином третій у своїй історії Кубок світу.

Уявити собі успіх "альбіселесте" без виступів у центральній ланці півзахисника англійського Брайтона Алексіса Мак Аллістера було майже неможливо, а в пресі неодноразово відзначали його вдалу взаємодію з капітаном команди Ліонелем Мессі.

Після повернення до розташування "чайок", 24-річний виконавець розповів про свій досвід, здобутий на мундіалі.

"Ми хотіли виграти цей трофей для Мессі, бо ми знали, наскільки це важливо для його кар’єри та для країни загалом.

Проте від цього ми не відчували жодного тиску на себе, хоча й програли першу гру. Ми залишались вірними власній мрії до останнього, бо розуміли, що тільки від нас залежатиме її втілення в життя. Те, як ми відреагували після першої гри, було дуже важливим.

Що ж до Мессі, то в мене з ним цілком нормальні стосунки. Я дуже сором’язливий хлопець, як і він, тому ми й поладнали. Завжди намагаюсь багато не говорити. Особливо — на футбольному полі", — заявив аргентинський футболіст.

Мак Аллістер у поточному сезоні на клубному рівні відіграв 14 матчів, забивши п’ять м’ячів.