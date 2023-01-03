Англія

Бірмінгемський клуб відкликав молодого півзахисника з оренди у Норвіч Сіті.

Астон Вілла на своєму офіційному сайті оголосила про повернення атакуючого півзахисника Аарона Ремзі у розташування своєї команди.

Раніше 19-річний англієць виступав на правах оренди за Норвіч Сіті з Чемпіоншипу, проте бірмінгемці ухвалили рішення відкликати свого гравця через отриману ним травму в грудні 2022 року.

Своє відновлення після травми Ремзі продовжить у рідному клубі.

У поточному сезоні Чемпіоншипа Аарон провів за Норвіч 18 матчів, у яких забив 3 голи та віддав 3 результативні передачі.

Зазначимо, що Аарон Ремзі є молодшим братом Джейкоба Ремзі, який виступає за першу команду Астон Вілли.