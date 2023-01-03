Бірмінгемський клуб відкликав молодого півзахисника з оренди у Норвіч Сіті.
Аарон Ремзі, avfc.co.uk
03 січня 2023, 14:23
Астон Вілла на своєму офіційному сайті оголосила про повернення атакуючого півзахисника Аарона Ремзі у розташування своєї команди.
Раніше 19-річний англієць виступав на правах оренди за Норвіч Сіті з Чемпіоншипу, проте бірмінгемці ухвалили рішення відкликати свого гравця через отриману ним травму в грудні 2022 року.
Своє відновлення після травми Ремзі продовжить у рідному клубі.
У поточному сезоні Чемпіоншипа Аарон провів за Норвіч 18 матчів, у яких забив 3 голи та віддав 3 результативні передачі.
Зазначимо, що Аарон Ремзі є молодшим братом Джейкоба Ремзі, який виступає за першу команду Астон Вілли.