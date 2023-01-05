Англія

Football.ua за підтримки Parimatch Ukraine представляє до вашої уваги анонс майбутнього матчу в рамках чемпіонату Англії-2022/23.

У матчі 19-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає очне протистояння між Челсі та Манчестер Сіті, яке пройде на стадіоні Стемфорд Бридж.

ЧЕТВЕР, 5 СІЧНЯ, 22:00. СТЕМФОРД БРИДЖ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПОЛ ТІРНІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Ще рік тому протистояння подібного роду сміливо подавалося б як центральний матч туру, але сьогодні ситуація змінилася. Челсі на даний момент перебуває у далеко не найкращій формі, що негативно відображається на результатах команди. Звичайно, ще є час все виправити, а шанси фінішувати в зоні Ліги чемпіонів зберігаються, проте зараз стан справ такий, що команда Грема Поттера займає аж десяте місце в турнірній таблиці АПЛ.

У семи останніх матчах Прем'єр-ліги "сині" здобули лише одну перемогу, яка припала на недавній поєдинок проти Борнмута. Між цим лондонці зіграли внічию з Ноттінгемом, Манчестер Юнайтед та Брентфордом, а також поступилися Ньюкаслу, Арсеналу та Брайтону. Звичайно, не можна заперечувати той факт, що більшість суперників були дуже високого рівня, але саме остання втрата очок з Ноттінгемом в останньому матчі говорить нам про те, що в Челсі далеко не все так добре, зокрема, з травмами основних гравців.

На тлі того, що Арсенал та Ньюкасл Юнайтед у цьому турі зіграли у нульову нічию, у Манчестер Сіті з'явилася непогана можливість покращити свій стан справ у турнірній таблиці АПЛ. Підопічні Хосепа Гвардіоли як і раніше вважаються головними претендентами на чемпіонський титул, але поки що відстають від лідера аж на вісім очок. У разі перемоги у майбутньому матчі це відставання можна буде знову скоротити до п'яти пунктів.

У своєму останньому поєдинку, що відбувся напередодні нового року, "містяни" несподівано для багатьох зіграли внічию з Евертоном. Так, в Англії немає простих суперників, але несподівано хоча б тому, що "іриски" зараз борються за виживання, а у своєму останньому матчі вони без шансів зазнали поразки від Брайтона. Манчестер Сіті незабаром очікує дуже непростий календар, а це означає, що у них зараз немає права на помилку і потрібно перемагати знекровлений Челсі, щоб залишатися в чемпіонських перегонах і не сподіватися на подальші втрати очок від Арсеналу.

За версією компанії Parimatch Ukraine , фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті пропонується коефіцієнт 1,64, тоді як потенційний успіх Челсі оцінюється показником 5,50. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,10.

Проект реалізовано за підтримки партнера Parimatch Ukraine.

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