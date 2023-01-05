Англія

Лондонський клуб із двома травмами флангових нападників не втримав бодай нічию проти чинних чемпіонів країни.

Англійська Прем’єр-ліга продовжує супроводжувати перші дні нового року якісними футбольними подіями, які до того ж неабияк допомагають нам знову повернутись до реалій клубного футболу, після емоційного чемпіонату світу-2022 в Катарі наприкінці 2022 року. Зокрема, у рамках дев’ятнадцятого туру вболівальники зі всього світу мали нагоду спостерігати за протистоянням на Стемфорд Бридж поміж двома командами, яким ще донедавна було що ділити в зоні претендентів на потрапляння до Ліги чемпіонів УЄФА.

Однак наразі господарі арени, лондонський Челсі, перебувають у турнірній таблиці настільки низько, що не можуть нав’язати гідної конкуренції чинному чемпіону — Манчестер Сіті, який досі не може скоротити відстань від лондонського Арсеналу до більш-менш прийнятних значень. Вісім очок — на саме стільки перед початком звітної гри випереджали "каноніри" команду Хосепа Гвардіоли, і навіть за таких несприятливих умов "містяни" примудрялись утрачати заповітні бали в матчах проти суперників штибу Евертона.

Початок першої половини зустрічі для тренерського штабу господарів поля був справжнім жахом, бо не встигли промайнути й дві хвилини гри, як нападник Рахім Стерлінг смикнув м’язи, перебуваючи осторонь від ігрової ситуації, через що був змушений одразу залишити межі поля. І не встиг Челсі прийти до тями на тлі цієї втрати, як у зіткненні зі Стоунзом у чужому штрафному травмувався гравець протилежного флангу нападу Крістіан Пулішич, що зумовило справжній головний біль для Поттера на весь час, що залишався до завершення зустрічі, бо слотів для замін залишалось обмаль.

За умови подібних утрат у суперників було б очікувано побачити агресивний Сіті, що хоче скористатись нагодою. Проте чи не єдиний удалий розіграш перед чужим штрафним ударом із правого флангу над воротами завершив Голанд, після чого "містяни" були шоковані влучанням у ближню стійку з лівого флангу від Чуквуемеки зі середньої дистанції. На цьому події першої половини гри себе фактично вичерпали, бо команди, здебільшого, віддавали перевагу боротьбі, аніж загостренням біля обох воріт. Гвардіола від такого футболу почував себе неспокійним.

Початок другої половини для Челсі вийшов дуже важким, бо суперники випустили двох свіжих захисників на фланги, завдяки чому скористались кадровими проблемами господарів. Манчестер Сіті вдалось не тільки перехопити ініціативу у володінні м’ячем, а й створити більш ніж пристойний гольовий момент у вигляді влучання ударом головою в поперечину від Аке на завершення одного зі стандартів від де Брюйне. Гості після того ще трохи зачекали на свій черговий момент, і зрештою відкрили рахунок.

Для забитого м’яча "містянам" вистачило освіжити флангових футболістів групи атаки, і ледь не за першої ж нагоди всередині чужого штрафного простріл Гріліша знайшов на дальній стійці Мареза. "Синім" було важко чимось відповісти на подібний випад суперників, і хоча Поттер і намагався долучити до гри нових виконавців уже за власним бажанням, але змінити хід зустрічі вже було доволі складно.

Завершилось усе на тому, що Челсі перестав діставатись чужого штрафного майданчика, тоді як суперники не дуже-то й хотіли збільшувати оберти на завершення доволі виснажливого матчу під звичним рясним британським дощем. У підсумку, дистанція до Арсенала для команди Гвардіоли зменшилась до п’яти очок.

У наступному турі лондонський Челсі зіграє гостьове дербі проти Фулгема, а Манчестер Сіті навідається в гості на Олд Траффорд до Манчестер Юнайтед, щоправда до цього "містяни" зіграють проти "синіх" удома в Кубку Англії, а потім поїдуть до Саутгемптона на матч Кубку англійської ліги.

Челсі — Манчестер Сіті 0:1

Гол: Марез, 64



Челсі: Аррісабалага — Аспілікуета, Кулібалі, Сілва, Кукурелья (Голл, 69) — Зієш (Галлагер, 69), Закарія, Ковачич — Стерлінг (Обамеянг, 5, Жиро-Гатчінсон, 68), Гаверц, Пулишич (Чуквуемека, 22).



Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер (Аканджі, 46), Стоунз, Аке, Канселу (Льюїс, 46) — де Брюйне, Родрі (Філліпс, 86), Гюндоган — Б. Сілва (Марез, 60), Голанд, Фоден (Гріліш, 60).



Попередження: Ковачич, Кулібалі.