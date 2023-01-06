Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1/32 фіналу Кубку Англії, у якому зіграють Манчестер Юнайтед та Евертон.

Манчестер Юнайтед зіграє проти Евертона на Олд Траффорд у рамках 1/32 фіналу Кубку Англії.

Ерік тен Гаг, після перемоги над Борнмутом (3:0), вирішив використати Далота та Маласію на флангах захисту, тоді як Шоу знову виконає роль центрального оборонця в парі з Вараном. Антоні зіграє праворуч в атаці, а на протилежному флангзі від нього нього виступатиме Санчо.

Френк Лемпард, після поразки від Брайтона (1:4), використав схему з п'ятьма захисниками, у якій не втратив місце на лівому фланзі захисту українець Віталій Миколенко, але долучились Коулмен та Годфрі. Онана зіграє в центральному трикутнику, а Мопе виступить у парі форвардів.

Манчестер Юнайтед: де Хеа — Далот, Варан, Шоу, Маласія — Каземіро, Еріксен — Антоні, Фернандеш, Санчо — Марсьяль.

Запасні: Гітон, Лінделеф, Маґвайр, Мартінес, Ван-Біссака, Фред, Мактоміней, Еланга, Гарначо.



Евертон: Пікфорд — Коулмен, Годфрі, Коуді, Тарковські, Миколенко — Івобі, Гує, Онана — Мопе, Грей.

Запасні: Бегович, Голгейт, Макніл, Калверт-Льюїн, Гордон, Міна, Дукуре, Девіс, Сіммс.



Гра Манчестер Юнайтед — Евертон почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.