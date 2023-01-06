Англія

Футболіст буде набиратись досвіду під керівництвом Майкла Карріка.

Нападник Астон Вілли та молодіжної збірної Англії Кемерон Арчер продовжить кар'єру у Чемпіоншипі.

Мова йде про оренду 21-річного форварда у Мідлсбро на пів року — до літа 2023.

Молодий нападник має можливість допомогти команді Майкла Карріка підвищитись рівнем та вийти в АПЛ. Наразі "боро" займає 5 місце.

У сезоні-2022/23 Арчер зіграв за Астон Віллу сім поєдинків в усіх змаганнях (52 хвилини загалом), у яких не відзначався гольовими діями.