Футболіст буде набиратись досвіду під керівництвом Майкла Карріка.
Кемерон Арчер, Мідлсбро
06 січня 2023, 23:43
Нападник Астон Вілли та молодіжної збірної Англії Кемерон Арчер продовжить кар'єру у Чемпіоншипі.
Мова йде про оренду 21-річного форварда у Мідлсбро на пів року — до літа 2023.
Молодий нападник має можливість допомогти команді Майкла Карріка підвищитись рівнем та вийти в АПЛ. Наразі "боро" займає 5 місце.
У сезоні-2022/23 Арчер зіграв за Астон Віллу сім поєдинків в усіх змаганнях (52 хвилини загалом), у яких не відзначався гольовими діями.