Англія

Сенегалець не заграв у новому клубі.

Трансфер сенегальського центрального півзахисника Папа Матара Сарра зі французького Меца до лондонського Тоттенгема зразка літа 2021 року, що відбувався з проміжним етапом сезонної оренди в клубі Ліги 1, вважався доволі перспективним кроком для "шпор".

Однак одразу з моменту прибуття до АПЛ 20-річному футболісту не вдалось зарекомендувати себе належним чином у складі команди Антоніо Конте, через що лондонці наразі розглядають інші варіанти з отриманням гравцем ігрової практики.

Італійська преса повідомляє щодо інтересу Салернітани до можливості взяти в оренду Сарра до завершення поточного сезону.

Цей варіант підтримують в розташуванні Тоттенгема, бо невпевнені стосовно того, що в їхнього футболіста найближчим часом будуть шанси в конкуренції з Родріго Бентанкуром та П’єром-Емілем Гойб’єргом.

У поточному сезоні Сарр зіграв чотири матчі (145 хвилин).