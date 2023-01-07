Англія

Гравець уже запросив дозвіл на трансфер у січні.

Іспанський нападник Айосе Перес свого часу обрав перехід до англійського Лестера з Ньюкасла як черговий крок у своїй професійній кар’єрі, однак не зміг належним чином підтримати той рівень, на якому перебував у складі "сорок".

У підсумку, за пів року до завершення поточного контракту гравець більше не бачить власних перспектив у розташуванні "лис", через що сповістив керівництво клубу щодо бажання завершити відносини вже під час січневої трансферної кампанії.

Претенденти на придбання 29-річного виконавця вже наявні — іспанський Бетіс та італійська Рома, які наразі перебувають у стані початкових перемовин із Лестером.

У поточному сезоні Перес відіграв 11 матчів (526 хвилин), по одному разу забивши та віддавши гольовий пас.