Англія

Завершились деякі поєдинки ігрового дня.

У рамках 1/32 фіналу Кубку Англії завершились перші п'ять поєдинків.

Лестер переграв представника Ліги 2 Гіллінгем — 0:1.

Головний тренер гостей Брендан Роджерс влаштував ротацію складу, проте це не завадило їм вирвати перемогу. Голом відзначився Келечі Іхеаначо у другому таймі.

Гіллінгем — Лестер 0:1

Гол: Іхеаначо, 56

У битві представників АПЛ Саутгемптон на виїзді здолав Крістал Пелес.

Команди обмінялись голами у першій половині зустрічі. На гол від Едуара відповів Ворд-Праус. У другому таймі перемогу гостям приніс Адам Армстронг.

Крістал Пелес — Саутгемптон 1:2

Голи: Едуар, 14 — Ворд-Праус, 37, Армстронг, 68

Престон вдома впевнено переграв Гаддерсфілд.

Гості забили першими — на 57 це зробив Камбері. Проте автогол Ліза та точні постріли Діабі та Брауна вивели Престон у 1/16 фіналу.

Престон - Гаддерсфілд 3:1

Голи: Ліз (АГ), 60, Діабі, 73, Браун, 85 — Камбері, 57

Редінг не мав особливих складнощів у матчі з Вотфордом.

Перемогти представнику Чемпіоншипа допомогли голи від Абрефи у першому таймі та Шейна Лога під кінець поєдинку.

Редінг - Вотфорд 2:0

Голи: Абрефа, 45+3, Лонг, 90+3

Тоттенгем у Лондоні здолав Портсмут, який наразі виступає у Лізі 1.

Антоніо Конте обрав досить сильний склад на цю гру, хоча грали футболісти, які рідко виходять у старті на АПЛ. Гаррі Кейн відзначився єдиним, проте переможним голом.

Тоттенгем - Портсмут 1:0

Гол: Кейн, 50