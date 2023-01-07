Завершились деякі поєдинки ігрового дня.
Кейн проти Дейла, Getty Images
07 січня 2023, 18:25
У рамках 1/32 фіналу Кубку Англії завершились перші п'ять поєдинків.
Лестер переграв представника Ліги 2 Гіллінгем — 0:1.
Головний тренер гостей Брендан Роджерс влаштував ротацію складу, проте це не завадило їм вирвати перемогу. Голом відзначився Келечі Іхеаначо у другому таймі.
Гіллінгем — Лестер 0:1
Гол: Іхеаначо, 56
У битві представників АПЛ Саутгемптон на виїзді здолав Крістал Пелес.
Команди обмінялись голами у першій половині зустрічі. На гол від Едуара відповів Ворд-Праус. У другому таймі перемогу гостям приніс Адам Армстронг.
Крістал Пелес — Саутгемптон 1:2
Голи: Едуар, 14 — Ворд-Праус, 37, Армстронг, 68
Престон вдома впевнено переграв Гаддерсфілд.
Гості забили першими — на 57 це зробив Камбері. Проте автогол Ліза та точні постріли Діабі та Брауна вивели Престон у 1/16 фіналу.
Престон - Гаддерсфілд 3:1
Голи: Ліз (АГ), 60, Діабі, 73, Браун, 85 — Камбері, 57
Редінг не мав особливих складнощів у матчі з Вотфордом.
Перемогти представнику Чемпіоншипа допомогли голи від Абрефи у першому таймі та Шейна Лога під кінець поєдинку.
Редінг - Вотфорд 2:0
Голи: Абрефа, 45+3, Лонг, 90+3
Тоттенгем у Лондоні здолав Портсмут, який наразі виступає у Лізі 1.
Антоніо Конте обрав досить сильний склад на цю гру, хоча грали футболісти, які рідко виходять у старті на АПЛ. Гаррі Кейн відзначився єдиним, проте переможним голом.
Тоттенгем - Портсмут 1:0
Гол: Кейн, 50