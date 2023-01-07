Англія

Завершились деякі поєдинки ігрового дня.

У рамках 1/32 фіналу Кубку Англії завершились ще п'ять поєдинків.

Представники АПЛ Брентфорд та Вест Гем в зустрілись очній зустрічі.

Долю виходу в 1/16 фіналу змагання вирішив точний постріл Саїда Бенрахма на 79 хвилині поєдинку. Український півзахисник господарів Єгор Ярмолюк провів матч на лаві для запасних.

Брентфорд - Вест Гем 0:1

Гол: Бенрахма, 79

Ньюкасл у гостьовому матчі програв Шеффілд Венсдей.

Господарі у другому таймі забили два голи. На 52 Віндасс відкрив рахунок, а на 66 оформив дубль. Ювентус відіграв один на 69 зусиллями Гімараеша. 23 рази команда Гау вдарила по воротах Шеффілда, проте програла.

Шеффілд Венсдей — Ньюкасл 2:1

Голи: Віндасс, 52, 66 - Гімараеш, 69

Віган, яким зараз керує Коло Туре, не переграв Лутон 1:1

Гості забили першими зусиллями Нейлора у першому таймі. У господарів відзначився Корнік.

Лутон — Віган 1:1

Голи: Корнік, 45+1 — Нейлор, 17

Грімсбі (Ліга 2) здивував обігравши Бертон (Ліга 1). Єдиним голом у поєдинку відзначився Річардсон.

Грімсбі - Бертон 1:0

Гол: Річардсон, 76

Рексем, яким володіють відомі актори Райан Рейнольдс та Роб Макелхенні, обіграв Ковентрі.

Команда з п'ятого дивізіону змогла створити сенсацію, забивши чотири голи у ворота представника Чемпіоншипа.

Ковентрі — Рексем 3:4

Голи: Шіф, 36, Дьокереш, 69, Палмер, 76 — Далбі, 12, Лі, 18, О'Коннор, 45+6, Маллін, 58