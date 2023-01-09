Англія

30-річного футболіста чекають на Олд Траффорд.

Найближчим часом Ваут Веггорст може стати гравцем Манчестер Юнайтед.

Як повідомляє Manchester Evening News, нідерландець упевнений, що перейде до складу "червоних дияволів".

Наразі тривають переговори про припинення його оренди у Бешикташі. Джерела MEN у Нідерландах стверджують, що перехід незабаром буде закрито.

Зараз Манчестер Юнайтед намагається домовитися з Бернлі та Бешикташем. Переговори продовжуються.

У Веггорста 8 голів та 4 результативні передачі у 16 матчах за Бешикташ у чемпіонаті Туреччини.