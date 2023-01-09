Найближчим часом Ваут Веггорст може стати гравцем Манчестер Юнайтед.

Як повідомляє Manchester Evening News, нідерландець упевнений, що перейде до складу "червоних дияволів".

Наразі тривають переговори про припинення його оренди у Бешикташі. Джерела MEN у Нідерландах стверджують, що перехід незабаром буде закрито.

Зараз Манчестер Юнайтед намагається домовитися з Бернлі та Бешикташем. Переговори продовжуються.

У Веггорста 8 голів та 4 результативні передачі у 16 матчах за Бешикташ у чемпіонаті Туреччини.