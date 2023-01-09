30-річного футболіста чекають на Олд Траффорд.
ВОУТ ВЕГГОРСТ, GETTY IMAGES
09 січня 2023, 13:59
Найближчим часом Ваут Веггорст може стати гравцем Манчестер Юнайтед.
Як повідомляє Manchester Evening News, нідерландець упевнений, що перейде до складу "червоних дияволів".
Наразі тривають переговори про припинення його оренди у Бешикташі. Джерела MEN у Нідерландах стверджують, що перехід незабаром буде закрито.
Зараз Манчестер Юнайтед намагається домовитися з Бернлі та Бешикташем. Переговори продовжуються.
У Веггорста 8 голів та 4 результативні передачі у 16 матчах за Бешикташ у чемпіонаті Туреччини.