Англія

Клуб підписав молодого аргентинця.

Англійський Саутгемптон на своєму офіційному сайті повідомив про підписання півзахисника аргентинського Расінга Карлоса Алькараса.

20-річний Алькарас підписав контракт на чотири з половиною роки, ставши другим зимовим трансфером клубу після Міслава Оршича.

Алькарас у віці 17 років дебютував за Расінг у січні 2020 року, та швидко став гравцем основного складу, провівши загалом 83 матчі за команду.

"Прихід Калоса є ще одним важливим трансфером для нас. У Європі був великий інтерес до нього, тому чудово залучити його, а також зробити це на початку місяця. Він додасть трохи більше креативності в нашу гру, що стане справжньою перевагою для Саутгемптона над суперниками.



Я знаю, наскільки він сповнений рішучості розпочати роботу та допомогти нам, тому ми з нетерпінням чекаємо на роботу з ним, а також подбаємо про те, щоб він мав усю необхідну підтримку, щоб улаштуватися тут", — сказав головний тренер клубу Натан Джонс.