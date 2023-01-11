Англія

"Святі" пройшли до півфіналу турніру.

У рамках 1/4 фіналу Кубку англійської ліги Манчестер Сіті вирушив на виїзд до Саутгемптона.

Безперечно, колектив Пепа Гвардіоли був фаворитом цієї зустрічі, проте господарі зуміли шокувати гостей.

На 23-й хвилині гри голом відзначився Мара, а через п'ять хвилин перевагу своєї команди подвоїв Дженепо.

У другому таймі команди обійшлися без голів, а двобій так і завершився з рахунком 2:0 на користь Саутгемптона. Манчестер Сіті залишає турнір.

Саутгемптон - Манчестер Сіті 2:0

Голи: Мара, 23, Дженепо, 28.

Саутгемптон: Базуну – Лянко, Чалета-Цар, Салісу, Вокер-Пітерс – Лавіа (Ельюнуссі, 62), Діалло – Дженепо (Перро, 57), Ворд-Проуз, Адам Армстронг (Оршич, 83) – Мара (Адамс, 62).

Манчестер Сіті: Ортега – Гомес (Аке, 46), Лапорт, Вокер (Аканжі, 46), Канселу – Гюндоган, Філліпс (Родрі, 63), Палмер (Де Брюйне, 46) – Гріліш (Голанд, 56), Альварес, Фоден.

Попередження: Лавіа, Діалло.