В Англії завершились усі чвертьфінальні матчі Кубку англійської Ліги (Carabao Cup).

Саутгемптон здолав Манчестер Сіті (2:0), Ньюкасл обіграв Лестер (2:0), Ноттінгем Форест був сильніший за Вулвергемптон (1:1, 4:3 по пен), а МЮ не залишив шансів Чарльтону (3:0).

Після проведення жеребкування стали відомі півфінальні пари змагання:

Саутгемптон — Ньюкасл

Ноттінгем Форест — Манчестер Юнайтед

Перші поєдинки між командами відбудуться 23 січня, а матчі-відповіді заплановані на 30 січня.