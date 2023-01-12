Визначились суперники в 1/2 змагання.
ФОТО КАРАБАО КАП
12 січня 2023, 00:26
В Англії завершились усі чвертьфінальні матчі Кубку англійської Ліги (Carabao Cup).
Саутгемптон здолав Манчестер Сіті (2:0), Ньюкасл обіграв Лестер (2:0), Ноттінгем Форест був сильніший за Вулвергемптон (1:1, 4:3 по пен), а МЮ не залишив шансів Чарльтону (3:0).
Після проведення жеребкування стали відомі півфінальні пари змагання:
Саутгемптон — Ньюкасл
Ноттінгем Форест — Манчестер Юнайтед
Перші поєдинки між командами відбудуться 23 січня, а матчі-відповіді заплановані на 30 січня.