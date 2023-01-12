Англія

Форвард днями прилетить в Англію.

Нападник збірної Нідерландів Ваут Веггорст продовжить кар'єру в Манчестер Юнайтед. Про це повідомив Фабріціо Романо.

Між Бешикташем, де гравець виступає на правах оренди, МЮ та Бернлі, якому належить його контракт, досягнута повна угода щодо оренди.

Бешикташ отримає близько трьох мільйонів євро за дострокове припинення орендної угоди з нідерландським голеадором.

Вже сьогодні, 12 січня, Веггорст прилетить у розташування Юнайтед для медичного огляду і підписання контракту.