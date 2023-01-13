Бразилець прокоментував перемогу над Челсі.
Вілліан, Getty Images
13 січня 2023, 13:06
У рамках матчу англійської Прем'єр-ліги Фулгем зумів здолати Челсі (2:1).
Вілліан прокоментував результат поєдинку, у якому він забив гол своїй колишній команді.
"Ми заслужили перемогу. Знаємо, як важко грати проти Челсі. Вони переживають важкий момент, але ми справді хороша команда. Ми заслужили це і маємо продовжувати в тому ж дусі.
У мене були приголомшливі сім років у Челсі. Я дуже поважаю вболівальників та клуб", — наводить слова Вілліана ВВС.
Нагадаємо, що Вілліан виступає за Фулгем із літа 2022 року.