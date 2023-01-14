Англія

Football.ua представляє до вашої уваги анонс майбутнього матчу, який пройде в рамках 20-го туру чемпіонату Англії.

У рамках 20-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає принципове протистояння між Манчестер Юнайтед та Манчестер Сіті, яке пройде на стадіоні Олд Траффорд.

СУБОТА, 14 СІЧНЯ, 14:30. ОЛД ТРАФФОРД, МАНЧЕСТЕР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СТЮАРТ АТТВЕЛЛ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Перші результати роботи Еріка тен Гага на посаді головного тренера Манчестер Юнайтед видно неозброєним оком уже зараз. За підсумками Boxing Day "червоні дияволи" увірвалися до топ-4 турнірної таблиці АПЛ, та й взагалі зараз вони йдуть на переможній серії, яка триває вже вісім матчів поспіль у всіх турнірах.

Так, не можна заперечувати того факту, що в найнасиченіший період в англійському футболі червона частина Манчестера мала дуже сприятливий календар, в якому команді довелося зустрітися з такими суперниками, як Ноттінгем Форест, Вулвергемптон і Борнмут. Всі ці команди зараз перебувають у нижній частині турнірної таблиці та ведуть боротьбу за виживання. Але варто сказати дуже банальну річ: у АПЛ немає простих суперників, а коли твоїй команді вдається не пропустити жодного м'яча у трьох поєдинках Прем'єр-ліги поспіль, ще й після чемпіонату світу, – це вже гарний результат.

Не можна оминути й останнє жовтневе дербі Манчестера, нехай з того часу МЮ встиг трохи помінятися, адаптувався до вимог нового тренерського штабу та загалом наразі виглядає перспективно як футбольний проєкт загалом. Тоді Манчестер Сіті здобув більш ніж впевнену перемогу з рахунком 6:3, вирішивши всі питання щодо переможця протистояння ще в першій половині зустрічі та пропустивши голи лише наприкінці, дещо зменшивши оберти через відсутність інтриги.

Але зараз зменшувати оберти команді Хосепа Гвардіоли ніяк не можна. "Містяни" нехай, як і раніше, вважаються головними претендентами на чемпіонський титул, але в чемпіонських перегонах зараз перебувають у ролі наздоганяючої сторони. У Манчестер Сіті попереду непростий календар у АПЛ та п'ять очок відставання від Арсеналу. Той самий недавній поєдинок з Евертоном показав, що "містяни" не є ідеальною командою, яка не схильна помилятися. Тільки ось Сіті має те, чого не мають прямі конкуренти, — це два рівносильних склади. Це і може відіграти ключову роль у сезоні англійської першості загалом.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Хосепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті пропонується коефіцієнт 1,9, тоді як потенційний успіх Манчестер Юнайтед оцінюється показником 4,1. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,85.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Біссака, Варан, Лісандро, Шоу — Каземіро, Еріксен, Фернандеш — Антоні, Мартіаль, Рашфорд

Манчестер Сіті: Едерсон — Льюїс, Стоунз, Аканжі, Канселу — Де Брюйне, Родрі, Гюндоган — Марез, Голанд, Гріліш

Не зіграють: Туанзебе, Санчо, Ван де Бек — Діаш

Під питанням: Далот — Стоунз

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