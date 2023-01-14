Англія

Фахівець шокований нещодавнім інцидентом.

Напередодні, 12 січня, поліція затримала півзахисника Ньюкасла Жоелінтона за водіння у нетверезому стані.

Футболіст постане перед судом 26 січня, а в Ньюкаслі усі шоковані інцидентом за участі бразильця.

Головний тренер клубу Едді Гау може не включити гравця у заявку на поєдинок Прем'єр-ліги Проти Фулгема.

"Великий шок, складна ситуація. Він кається, дуже засмучений. Жоелінтон прекрасно розуміє серйозність ситуації.

Не можу вдаватися до подробиць, адже маю проявити повагу до справи, але я думаю, що він розуміє свою відповідальність.

Ми підтримуємо нашого футболіста, але також як футбольний клуб розуміємо його провину", — прокоментував Гау.

Матч Ньюкасл — Фулгем відбудеться 15 січня на Сент-Джеймс Парк. Початок зустрічі — о 16:00 за київським часом.