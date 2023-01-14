Англія

Керманич розповів про стан своєї команди.

Англійський Ліверпуль на поточному етапі сезону може тільки мріяти про те, аби наздогнати потенційних конкурентів у боротьбі бодай за місця в Лізі чемпіонів УЄФА на наступний сезон, перебуваючи на відстані семи очок на сьомому місці в турнірній таблиці.

Головний тренер "червоних" Юрген Клопп на цьому тлі розповів про психологічний стан свого колективу.

"Хтось міг передбачити, як останній сезон із 63 ігор може вплинути на поточний сезон? Я не думаю, що хтось міг би про це сказати наперед. Однак сталось так, як сталось, і наразі ми повинні розгрібати наслідки настільки інтенсивного розкладу.

У нас мав би бути певний час на відпочинок, але хлопці натомість брали участь у матчах збірних, і все одно потім приїхали назад та добре виглядали в клубних матчах.

Усе почалось із того, що Діогу Жота повернувся з національних зборів, отримав травму, а потім бам, бам, бам! Луїс Діас двічі травмований, Дарвін — дискваліфікований, а тепер — травмований. Ще раніше в цьому сезоні окремі півзахисники були недоступні, тому ми залучили Артура Мело, який потім отримав травму. Невезіння. Суцільне невезіння.

Чи зробив би я щось інакше під час підготовки до цього сезону? Я б не поїхав у перший тиждень до Азії. Не тому, що Азія не чудова, але я б поїхав до Азії на третьому тижні. Це насправді не було в наших руках. Такі речі вирішуються в кабінетах, а ми з ними потім розбираємося.

Чи на краще було б зробити по-іншому? Так. Ми грали до останнього ігрового дня в чемпіонаті й планували передсезонну підготовку задовго до того, як дізнались про турне.

У нас був суперпозитивний настрій. Ми могли виграти все, а потім раптом дізнались, що цього не зробимо. Те, що ми — Ліверпуль, не означає, що нам не дозволено мати проблеми. Коли ти — Ліверпуль і відстань до Ліги чемпіонів стає все більшою, то здається, що ти опинився в кінці таблиці. Але, дякувати Богу, це не так. Попереду ще багато ігор і гравців, які повернуться.

Ми тут не лише заради сенсаційних моментів і величних фіналів. Бувають моменти, які вам також доводиться переживати зі складнощами. Ви вчитеся на цьому, і йдете собі далі. Не існує жодної "простої" секунди за весь сезон, але ми завжди знаходили шлях до повернення до переможних серій тому, що тримались разом", — заявив німецький фахівець.

Наступний матч Ліверпуль проведе в гостях у Брайтона 14 січня, о 17:00.