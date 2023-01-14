Англія

Гравець є вихідцем із лондонської школи футболу.

Стосовно представників групи атаки нідерландського ПСВ під час поточного трансферного вікна спостерігається підвищений рівень активності з боку клубів із англійської Прем’єр-ліги, про що красномовно свідчить придбання Коді Гакпо з боку Манчестер Юнайтед.

Однак уже найближчим часом колектив із Ейндговена може залишитись без ще одного атакувального виконавця, бо лондонський Челсі зацікавлений у поверненні до Англії Ноні Мадуеке.

20-річний виконавець закінчив підготовку в складах Крістал Пелес та Тоттенгема, тож добре знайомий із реаліями англійського футболу.

Але ще в юному віці він на правах вільного агента перейшов до молодіжного складу ПСВ, за який дебютував тільки в березні 2020 року.

Як повідомляє британська преса, "пенсіонери" вже вийшли з пропозицією щодо придбання цього футболіста на представників нідерландського клубу, на звістку про що вже встиг відреагувати головний тренер ПСВ Руд ван Ністелрой.

"Я знаю, що інтерес до Ноні з боку Челсі присутній. Це стало можливим завдяки його індивідуальним якостям та продуктивній роботі на полі. Але це мене дійсно бентежить!

Побачимо, чи зможемо ми його утримати. Я дуже на це сподіваюсь. Ми повинні зробити для цього все можливе. Але ви й самі знаєте, що ж певні моменти, коли будь-які домовленості можуть бути скасовані. Варто тільки взяти гаманець більше розміром.

У такому випадку ми повинні бути готові до будь-яких варіантів розвитку подій, бо це буде вже наша друга втрата за цю зиму. Звісно, що в якості тренера я б волів зберегти своїх найкращих гравців", — заявив нідерландський фахівець.

У поточному сезоні Мадуеке через травму кісточки провів усього вісім матчів, забивши два голи.