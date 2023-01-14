Англія

Завершився центральний матч туру в Англії.

Англійська Прем’єр-ліга на певний час поступилась місцем у розкладі матчів своїх команд-учасниць на користь протистоянь у різноманітних кубках, проте вже цими вихідними не просто повернулась на наші телеекрани, а й одразу з головною стравою всіх вихідних. Манчестерське дербі, у рамках якого Юнайтед та Сіті виходили на поле легендарного стадіону Олд Траффорд для 190 за ліком з’ясування стосунків поміж собою.

Неабиякий зміст цій зустрічі двох іменитих команд надавало й їхнє становище в турнірній таблиці, де футболістів Еріка тен Гага та Хосепа Гвардіоли розділяли всього чотири пункти на користь "містян". До речі, саме чинні чемпіони країни нещодавно сенсаційно припинили захист Кубка англійської ліги, тоді як їхні принципові супротивники тепер мають ледь не відкритий шлях до бодай одного трофею в цьому сезоні. Однак усі ці кубкові балачки зводила нанівець саме лишень передчуття великої манчестерської баталії.

У першій половині гри Ерік тен Гаг дав своїм підопічним указівку грати проти суперників таким самим чином, як вони звикли поводити себе проти інших команд: пресинг від центральної лінії, дрібний фол, персональна опіка гравців на кшталт де Брюйне та різкі виходи через довгі передачі на чужу половину. Сіті до такої поведінки суперників виявився неготовим передусім у моральному плані, через що виглядав розгубленим. І якби при цьому команда Гвардіоли ще й не припускалась помилок у захисті за умов відсутності просувань в атаці, то це було б ще пів біди.

Господарі мали, як мінімум, дві відмінні нагоди для забитих м'ячів, але ще на початку зустрічі Фернандеш пострілом із правого флангу штрафного пробив низом повз дальню стійку, а посеред першого тайму Рашфорд не скористався помилкою Едерсона на дальньому виході до правого флангу за межі штрафного. Тоді порожні ворота вдалось урятувати Вокеру вже майже біля самої лінії. Сіті на такі випади суперників відповів лише дальнім пострілом від Вокера під завісу першого тайму, який пройшов повз правий каркас воріт де Хеа, тоді як Голанда банально з'їв якісно побудований захист команди тен Гага.

На початку другої половини гри Манчестер Сіті володів м'ячем, проте Манчестер Юнайтед намагався грати гостро у контрвипадах. Активності господарям додав вихід Антоні на заміну замість Марсьяля, проте до дійсно небезпечних моментів справа не доходила.

Манчестер Сіті ж намагався знайти свій шанс та досяг мети. Джек Гріліш, який до речі теж вийшов на заміну, головою вразив ворота супротивника після навісу Де Брюйне з правого флангу. 0:1. Після цього камера вихопила незадоволеного Тен Гага, але той не поспішав з прийняттям рішень. Лише згодом Гарначо змінив Еріксена, а господарі намагались атакувати лівим флангом.

Втім, забитий м'яч прийшов не з нього. Манчестер Сіті пішов у пресинг, а "червоні дияволи" гарно вийшли з-під нього. В завершальній фазі атаки Бруну Фернандеш вразив кут воріт після передачі Каземіро з глибини! 1:1. Спочатку гол не зарахували через те, що біля м'яча був Маркус Рашфорд, який був в положенні поза грою, проте коли арбітри зрозуміли, що Рашфорд м'яча не торкнувся, гол було зараховано.

Вже через декілька хвилин Гарначо розвернувся в штрафному майданчику та прострілив, а Рашфорд послав м'яч поміж ніг Едерсону. 2:1. Манчестер Сіті намагався врятувати становище. В одному з епізодів Голанд впав на газон в штрафному Манчестер Юнайтед, проте арбітр фол не побачив, бо його не було — Каземіро зіграв відмінно.

На останні хвилини на полі з'явився Магвайр, проте це вже ніяк не вплинуло на підсумковий результат.

У наступному турі Манчестер Юнайтед турі зіграє в гостях у Крістал Пелес, а Манчестер Сіті прийматиме лондонський Тоттенгем.

Манчестер Юнайтед — Манчестер Сіті 2:1

Голи: Фернандеш, 78, Рашфорд, 83 — Гріліш, 60

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Біссака, Варан, Шоу, Маласія (Мартінес, 90+2) — Каземіро (Мактоміней, 90+3), Фред — Фернандеш, Еріксен (Гарначо, 72), Рашфорд (Магвайр, 90+2) — Марсьяль (Антоні, 46).

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Аканджі, Аке, Канселу — Б. Сілва, Родрі, де Брюйне — Марез, Голанд, Фоден (Гріліш, 57).

Попередження: Еріксен, Фред, Каземіро