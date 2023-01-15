Англія

Наставник дав свій коментар.

Мікель Артета прокоментував перемогу своєї команди у лондонському дербі проти Тоттенгема.

"Мені все сподобалося. Я в захваті від того, як ми зіграли, від того, наскільки ми сміливо діяли. Упевнений, ми порадували багатьох уболівальників Арсеналу.

Гравці горять бажанням пробувати та реалізовувати все, що ми робимо. Це чудова команда. Думаю сьогодні ми зробили ще крок вперед. Минулого сезону ми перемагали на великих стадіонах, але сьогоднішня перемога принесла особливе задоволення", — наводить слова Артети BBC.

Арсенал лідирує в АПЛ, відірвавшись від Манчестер Сіті на вісім очок.