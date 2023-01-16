Англія

Нідерландець приєднався до нових товаришів по команді.

Напередодні Манчестер Юнайтед оголосив про оренду нападника збірної Нідерландів Ваута Внггорста в Бернлі. Оренда розрахована до літа 2023 без права викупу.

Футболіст 15 січня провів перше тренування із новими товарищами по команді.

Також клуб представив свого новачка на фотосесії. Він буде виступати за Юнайтед під 27 номером.

Дебютувати футболіст може вже у середу, 18 січня. Саме у цей день МЮ проведе перенесений поєдинок проти Крістал Пелес.