Англія

Команда Грема Поттера значно потратилась, але не може знайти свою гру.

Напередодні офіційно відбувся перехід вінгера донецького Шахтаря Михайла Мудрика у лондонський Челсі.

Із бонусами представник Прем'єр-ліги заплатить донецькому Шахтарю 100 мільйонів євро за таланта.

Таким чином, на цю мить Челсі витратив близько 475 мільйонів євро у цьому сезоні. Це перші трансфери з новим власником Тоддом Боелі.

Михайло Мудрик (Шахтар — Челсі) — 100 мільйонів євро.

Веслі Фофана (Лестер — Челсі) — 84 мільйони євро.

Марк Кукурелья (Брайтон — Челсі) — 62 мільйони євро.

Рахім Стерлінг (Манчестер Сіті — Челсі) — 56 мільйонів євро.

Каліду Кулібалі (Наполі — Челсі) — 38 мільйонів євро.

Бенуа Бадьяшіль (Монако — Челсі) - 37 мільйонів євро.

Карні Чуквуемека (Астон Вілла — Челсі) — 22,5 мільйонів євро.

Андрей Сантос (Васко да Гама — Челсі) — 14,6 мільйонів євро.

П'єр-Емерік Обамеянг (Барселона — Челсі) — 13,5 мільйонів євро.

Чезаре Казадей (Інтер — Челсі) - 13,5 мільйонів євро.

Давід Фофана (Мольде — Челсі) — 12 мільйонів євро.

Жоау Феліш (Атлетіко — Челсі) — 11 мільйонів євро за оренду.

Габріель Слоніна (Чікаго Файр — Челсі) — 9 мільйонів євро.

Після 19 матчів Челсі займає 10 сходинку у турнірній таблиці з 28 набраними балами.