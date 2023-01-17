Англія

Команда Юргена Клоппа перемогла завдяки голу Елліотта.

Ліверпуль в рамках матчу-переграванні відправився в гості до Вулвергемптона та здобув мінімальну перемогу завдяки точному пострілу Харві Елліотта в дебюті зустрічі.

За час, що залишився до фінального свистка "вовки" так і не змогли зрівняти рахунок. Тепер на команду Юргена Клоппа очікує зустріч з Брайтоном.

Вулвергемптон — Ліверпуль 0:1 (перший матч — 2:2)

Гол: Елліотт, 13

Вулвергемптон: Са- Кастро (Поденсе 64), Гомеш, Коллінз, Лембікіса (Семеду 46) — Невеш, Годж (Нунеш 46) — Аїт-Нурі, Моутінью (Кунья 65), Траоре — Хіменес (Коста 84)

Ліверпуль: Келлехер — Цимікас, Гомес, Конате, Мілнер (Філліпс 66) — Байчетич (Фабінью 75), Алькантара (Доук 75), Кейта — Карвалью (Джонс 66), Елліотт, Гакпо (Салах 66)