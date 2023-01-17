Команда Юргена Клоппа перемогла завдяки голу Елліотта.
Вулвергемптон - Ліверпуль, getty images
17 січня 2023, 23:39
Ліверпуль в рамках матчу-переграванні відправився в гості до Вулвергемптона та здобув мінімальну перемогу завдяки точному пострілу Харві Елліотта в дебюті зустрічі.
За час, що залишився до фінального свистка "вовки" так і не змогли зрівняти рахунок. Тепер на команду Юргена Клоппа очікує зустріч з Брайтоном.
Вулвергемптон — Ліверпуль 0:1 (перший матч — 2:2)
Гол: Елліотт, 13
Вулвергемптон: Са- Кастро (Поденсе 64), Гомеш, Коллінз, Лембікіса (Семеду 46) — Невеш, Годж (Нунеш 46) — Аїт-Нурі, Моутінью (Кунья 65), Траоре — Хіменес (Коста 84)
Ліверпуль: Келлехер — Цимікас, Гомес, Конате, Мілнер (Філліпс 66) — Байчетич (Фабінью 75), Алькантара (Доук 75), Кейта — Карвалью (Джонс 66), Елліотт, Гакпо (Салах 66)