Англія

Football.ua представляє анонс поєдинку між "містянами" та "шпорами".

У рамках перенесеного матчу сьомого туру чемпіонату Англії між собою зіграють Манчестер Сіті та Тоттенгем.

Манчестер Сіті — Тоттенгем

Четвер, 19 січня, 22:00, стадіон Етіхад, Манчестер. Арбітр зустрічі — Саймон Гупер

Пряма трансляція на Setanta Sports.

Головним суперником Манчестер Сіті за чемпіонський титул останніми роками був Ліверпуль. Однак цього сезону колектив Юргена Клоппа виступає не найкращим чином. Здавалося, дорога для "містян відкрита, щоб виграти черговий трофей, але в Англії не буває все так просто.

Цього сезону з'явився досить серйозний конкурент в особі Арсеналу. Складається враження, що Манчестер Сіті з кожним матчем втрачає ситуацію з-під контролю. "Каноніри" випереджають підопічних Гвардіоли вже на вісім очок, що є досить непоганим запасом міцності. Втрачати очки проти Тоттенгема для Сіті було б неприпустимо, хоча неприпустимо було й програвати МЮ у минулому матчі. Проте діючий чемпіон Англії це зробив, ускладнивши собі життя та подарувавши Арсеналу чергову можливість збільшити свій відрив.

У поточному сезоні Тоттенгем бореться за потрапляння до топ-4, щоб наступної кампанії виступати у Лізі чемпіонів. Наразі "шпори" відстають від Манчестер Юнайтед, який йде на четвертому рядку, на п'ять пунктів. Це при тому, що колектив Еріка тен Гага має ще одну гру в запасі.

Після паузи на чемпіонат світу-2022 у Катарі "шпори" виглядають не найкращим чином: у чотирьох матчах чотири очки. Гра проти Манчестер Сіті нічого доброго не обіцяє колективу Антоніо Конте, хоча останні дві очні зустрічі цих команд завершувалися якраз на користь лондонського колективу.

За версією букмекерів, Манчестер Сіті – фаворит зустрічі: перемога "містян" оцінюється коефіцієнтом 1.37, а перемога "шпор" – 8.00. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 5.50.

Орієнтовні склади:

Не зіграють: Стоунз – Моура.

Під питанням: Діаш – Бентанкур.

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Очні зустрічі: