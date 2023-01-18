Тоттенгем відмовився продовжувати контракт із бразильським вінгером, який спливає влітку 2023 року.
Лукас Моура, getty images
18 січня 2023, 22:54
Напередодні стало відомо, що лондонський Тоттенгем вирішив не продовжувати контракт зі своїм атакуючим півзахисником Лукасом Моурою, який закінчується наприкінці поточного сезону.
Як повідомляє журналіст UOL Esporte Андре Ернан, Евертон зацікавлений у трансфері 30-річного бразильця, при цьому не збирається чекати до літа, а хоче оформити перехід у зимове трансферне вікно.
Представники "ірисок" вже контактували з Моурою, але поки що абсолютно нічого не вирішено щодо майбутнього гравця. Бразильський вінгер визначиться зі своїми подальшими планами на кар'єру цієї зими і хоче розглянути всі можливі варіанти продовження кар'єри.
У поточному сезоні Лукас Моура провів за Тоттенгем 266 хвилин в 11 поєдинках, у яких він не відзначився жодною результативною дією.