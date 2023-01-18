Напередодні стало відомо, що лондонський Тоттенгем вирішив не продовжувати контракт зі своїм атакуючим півзахисником Лукасом Моурою, який закінчується наприкінці поточного сезону.

Як повідомляє журналіст UOL Esporte Андре Ернан, Евертон зацікавлений у трансфері 30-річного бразильця, при цьому не збирається чекати до літа, а хоче оформити перехід у зимове трансферне вікно.

Представники "ірисок" вже контактували з Моурою, але поки що абсолютно нічого не вирішено щодо майбутнього гравця. Бразильський вінгер визначиться зі своїми подальшими планами на кар'єру цієї зими і хоче розглянути всі можливі варіанти продовження кар'єри.

У поточному сезоні Лукас Моура провів за Тоттенгем 266 хвилин в 11 поєдинках, у яких він не відзначився жодною результативною дією.