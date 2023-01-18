Англія

Тоттенгем відмовився продовжувати контракт із бразильським вінгером, який спливає влітку 2023 року.

Напередодні стало відомо, що лондонський Тоттенгем вирішив не продовжувати контракт зі своїм атакуючим півзахисником Лукасом Моурою, який закінчується наприкінці поточного сезону.

Як повідомляє журналіст UOL Esporte Андре Ернан, Евертон зацікавлений у трансфері 30-річного бразильця, при цьому не збирається чекати до літа, а хоче оформити перехід у зимове трансферне вікно.

Представники "ірисок" вже контактували з Моурою, але поки що абсолютно нічого не вирішено щодо майбутнього гравця. Бразильський вінгер визначиться зі своїми подальшими планами на кар'єру цієї зими і хоче розглянути всі можливі варіанти продовження кар'єри.

У поточному сезоні Лукас Моура провів за Тоттенгем 266 хвилин в 11 поєдинках, у яких він не відзначився жодною результативною дією.