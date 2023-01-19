"Сороки" бажають придбати перспективного футболіста.
Матеус Франса, Torcida Flamengo
19 січня 2023, 22:01
Англійський Ньюкасл зацікавлений у послугах молодого атакувального хавбека бразильського Фламенгу Матеуса Франси.
Як повідомляє Фабріціо Романо, керівництво "сорок" зробило пропозицію по 18-річному півзахисникові у розмірі 16 мільйонів євро.
Бразильці поки взяли час на роздуми. У гравцеві також зацікавлений мадридський Реал та французький Ліон.
Футболіст зіграв за Фламенгу 27 поєдинків в усіх змаганнях, забивши сім голів. За молодіжну команду він провів п'ять ігор, забив два голи та віддав три асисти.