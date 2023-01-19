Англія

"Сороки" бажають придбати перспективного футболіста.

Англійський Ньюкасл зацікавлений у послугах молодого атакувального хавбека бразильського Фламенгу Матеуса Франси.

Як повідомляє Фабріціо Романо, керівництво "сорок" зробило пропозицію по 18-річному півзахисникові у розмірі 16 мільйонів євро.

Бразильці поки взяли час на роздуми. У гравцеві також зацікавлений мадридський Реал та французький Ліон.

Футболіст зіграв за Фламенгу 27 поєдинків в усіх змаганнях, забивши сім голів. За молодіжну команду він провів п'ять ігор, забив два голи та віддав три асисти.