Англія

Не проґавте можливість побачити історичну подію — дебют найдорожчого українського футболіста у найкращій лізі світу!

Перехід Михайла Мудрика з Шахтаря в Челсі є головною історією січневого трансферного вікна. Підписавши контракт із “синіми” українець отримав шанс вийти на якісно новий рівень та голосно заявити про себе на весь світ.

Красива сумма 100 мільйонів євро – це не тільки досягнення, але і відповідальність. Від гравця за 100 мільйонів вболівальники вимагатимуть всього і одразу. Саме тому до дебютного матчу Мудрика в Челсі буде прикута особлива увага.

Отже, коли саме Мудрик дебютує в АПЛ? Де дивитись найближчий матч Челсі? Відповіді на ці питання вже відомі.

Через травми прямих конкурентів дебют Мудрика за нову команду може відбутися вже у найближчий вікенд – 21 січня о 14:30 за Києвом “Челсі” зіграє проти “Ліверпуля” в рамках 21-го туру АПЛ.

Дивитись матч Ліверпуль — Челсі наживо можна на телеканалах Setanta Sports або на ОТТ-платформі setantasports.com, які є офіційними трансляторами АПЛ в Україні.

Навіть якщо Мудрик не зіграє проти Ліверпуля, підписка на Setanta Sports дозволить вам побачити наступні матчі Челсі, наступний з яких — проти Фулгема 3 лютого.

Реєструйтеся на setantasports.com і дивіться всі матчі Мудрика в новій команді!