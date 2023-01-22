Англія

Football.ua представляє до вашої уваги анонс матчу, який пройде в рамках 21 туру чемпіонату Англії-2022/23.

У рамках 21-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між лондонським Арсеналом та Манчестер Юнайтед, яке пройде на стадіоні Емірейтс Стедіум.

НЕДІЛЯ, 22 СІЧНЯ, 18:30. ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНТОНІ ТЕЙЛОР. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Безперечно, центральний матч туру АПЛ, у якому зустрінуться перша та четверта команди чемпіонату, при тому, що перед стартом вікенду Манчестер Юнайтед знаходився на третьому рядку і поки що втратив одну позицію лише через вчорашню нічию Ньюкасла з Крістал Пелес, що, звісно, аж ніяк не виглядає як щось критичне для підопічних Еріка тен Гага.

Арсенал – беззаперечний лідер турнірної таблиці Прем'єр-ліги фактично з самого початку, з перших турів. І займають "каноніри" це місце більш ніж заслужено у всіх аспектах, що включають в себе головне — футбольну складову. Тобто навряд чи хтось наважиться заговорити про масштабний вплив такого поняття, як везіння, якщо мова зайде про лідерство Арсеналу в цьому сезоні. Після тривалої перебудови система Мікеля Артети, яка заснована на контролі м'яча та комбінаційному футболі, нарешті запрацювала чи не на повну силу.

В Арсеналу сильна та зіграна обойма футболістів у стартовому складі, але ось в ротації далеко не всі позиції мають бажану глибину та рівноцінну підміну. Тим не менш, цієї зими "каноніри" швидко відреагували на втрачений трансфер Михайла Мудрика і оперативно посилили глибину атаки Леандро Троссаром, який був беззаперечним лідером міцного та схожого за футбольною філософією Брайтона перед чемпіонатом світу в Катарі. Робота на трансферному ринку ведеться і на інших напрямках, що говорить про реальне бажання Арсеналу зберегти лідерство та виграти довгоочікуване золото чемпіонату.

Манчестер Юнайтед також демонструє помітний прогрес після призначення Еріка тен Гага на посаду головного тренера команди минулого літа. Звичайно, так швидко збудувати таку ж саму систему, як у Манчестер Сіті та Арсеналі, за півроку просто неможливо. Зважаючи на це, тренерський штаб "червоних дияволів" часом змушений і готовий зіграти другим номером у більш прямолінійний футбол заради необхідного результату, як це успішно вийшло в недавньому дербі Манчестера.

До речі, не забуваємо, що МЮ — поки що єдина команда, якій вдавалося обіграти Арсенал цього сезону АПЛ. І зроблено це також було за рахунок гри другим номером, швидких контратак і довгих закиданнь на гравців атаки, завданнями яких є забігання вперед на межі офсайду. Навряд чи щось зміниться і цього разу, адже у жовтні тен Гаг уже спробував обіграти Ман Сіті у футбол, за що поплатився шістьма пропущеними м'ячами. До такого його команда поки не готова, особливо з огляду на відсутність одного з найголовніших гравців команди в особі Каземіро, який не зможе зіграти проти "канонірів" через перебір жовтих карток.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу пропонується коефіцієнт 1,92, тоді як потенційний успіх Манчестер Юнайтед оцінюється показником 4,03. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,85.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Арсенал: Рамсдейл — Вайт, Саліба, Габріел, Зінченко — Едегор, Парті, Джака — Сака, Нкетіа, Мартінеллі

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Біссака, Варан, Лісандро, Шоу — Еріксен, Фред — Антоні, Фернандеш, Рашфорд — Веггорст

Не зіграють: Жезус, Нельсон — Туанзебе, ван де Бек, Каземіро, Санчо

Під питанням: Ельнені — Далот, Марсьяль

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