Англія

Керманич лондонського клубу прокоментував нове підписання.

Бельгійський фланговий нападник Леандро Троссар нещодавно став повноцінним гравцем лондонського Арсенала, куди перейшов із Брайтона за суму відступних у розмірі 24 млн євро.

І хоча зі зрозумілих причин 28-річний виконавець ще не встиг дебютувати за "канонірів", це не завадило їхньому головному тренеру Мікелю Артеті дати попередню оцінку його здібностям.

"Вік Леандро Троссара не є проблемою для Арсенала. Наша команда може прийняти до свого складу й 28-річного гравця. Головне, що б він мав належний досвід, універсальність та потрібні нам якості.

Випадок із підписанням Троссара не належить до категорії придбань 20, 21, 22-річних футболістів та підписання з ними контрактів на наступні п’ять років. Це радше виняток із нашої загальної стратегії", — заявив іспанський фахівець.

Показати свої здібності новачок Арсенала зможе в найближчий грі проти Манчестер Юнайтед, що відбудеться 22 січня, о 18:30.