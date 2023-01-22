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Арсенал — Манчестер Юнайтед 3:2
Голи: Нкетіа, 23, Сака, 53, 90 — Рашфорд, 17, Мартінес, 59

Арсенал: Рамсдейл — Б. Вайт (Томіясу, 46), Саліба, Габріель, Зінченко — Едегор (Голдінг, 90+3), Партей, Джака — Сака, Нкетіа, Мартінеллі (Троссар, 82).

Манчестер Юнайтед: де Хеа — Ван-Біссака, Варан (Гарначо, 90+2), Мартінес, Шоу — Еріксен, Мактоміней — Антоні (Фред, 71), Фернандеш, Рашфорд — Веггорст.

Попередження: Вайт — Антоні, Шоу