Англія
22 січня 2023, 20:27
Зінченко допоміг Арсеналу взяти реванш у Манчестер Юнайтед
Футболісти Мікеля Артети зробили чергову гучну заявку на чемпіонський титул.
Арсенал — Манчестер Юнайтед, Getty Images
22 січня 2023, 20:27
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Арсенал — Манчестер Юнайтед 3:2
Голи: Нкетіа, 23, Сака, 53, 90 — Рашфорд, 17, Мартінес, 59
Арсенал: Рамсдейл — Б. Вайт (Томіясу, 46), Саліба, Габріель, Зінченко — Едегор (Голдінг, 90+3), Партей, Джака — Сака, Нкетіа, Мартінеллі (Троссар, 82).
Манчестер Юнайтед: де Хеа — Ван-Біссака, Варан (Гарначо, 90+2), Мартінес, Шоу — Еріксен, Мактоміней — Антоні (Фред, 71), Фернандеш, Рашфорд — Веггорст.
Попередження: Вайт — Антоні, Шоу