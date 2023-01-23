Англія

Юний виконавець робить перші кроки в "дорослому" футболі.

Лондонський Арсенал під час трансферних кампаній приділяє увагу не тільки безпосередньо покращенню кадрової ситуації в основному складі, а й для того, щоб отримувати молодих виконавців на початку їхньої професійної кар’єри з метою подальшого розвитку.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, фланговий захисник іспанського Вальядоліда Іван Фреснеда найближчим часом може долучитись до переліку придбань "канонірів" цією зимою.

18-річний виконавець у поточному сезоні тільки-но завершив підготовчий період у молодіжній команді, але вже відіграв 12 матчів на найвищому рівні.

Арсенал пропонує гравцеві п’ятирічний контракт, тоді як за три роки до завершення поточної угоди з Вальядолідом портал Transfermarkt оцінює футболіста всього в 1 млн євро.