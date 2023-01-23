Англія

Лондонський клуб не зупиняється в пошуковій роботі на трансферному ринку.

Лондонський Челсі вчергове під час поточної кампанії був змушений стикнутись із травмою Ріса Джеймса, який є першочерговою опцією гравця правого флангу "синіх", через що знову вирушив на трансферний ринок у пошуках гідної заміни власному виконавцю.

Оскільки "пенсіонери" вирішили в своїй стратегії працювати на тривалу перспективу, то не дивно, що їхній вибір припав на 19-річного захисника французького Ліона Мало Гюсто, який проводить лише другий сезон на "дорослому" рівні.

До футболіста "ткачів" приглядаються також мюнхенська Баварія та Манчестер Юнайтед, через що Челсі доведеться починати з пропозиції, яка б перевершила ставку "Червоних дияволів" у 30 млн євро.

Тим часом Гюсто в поточному сезоні зіграв уже 15 матчів, зробивши один гольовий пас.